Минпромторг предложил отменить жалобные книги

Министерство промышленности и торговли России предлагает избавить продавцов от обязанности иметь под рукой книгу жалоб и предложений — сохранившееся со времён СССР требование не вошло в проект новой редакции правил розничной торговли, опубликованный на сайте Минпромторга для общественного обсуждения.

«Предлагается исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений как устаревшего механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике», — сказано в пояснительной записке к документу.

Из него следует, что после принятия постановления правительства, разработанного Минпромторгом, в России перестанут действовать сразу несколько нормативных документов, регулирующих розничную торговлю, а вместо них начнут действовать другие. Помимо новых Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, это перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему аналогичного товара на период ремонта или замены, а также перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые нельзя будет вернуть или обменять на аналогичные других размеров, расцветки.

Поясняется, что в регулировании розничной торговли в России Минпромторг хочет исключить дублирование требований и норм, которые содержатся в различных правовых документах. В то же время в министерстве отметили, что важно выделить специфику различных форматов торговли, в том числе особенности продажи товаров дистанционным способом.