Минприроды Свердловской области поможет предприятиям в получении комплексных экологических разрешений

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области поможет предприятиям региона в получении комплексных экологических разрешений. Такой документ содержит обязательные для выполнения требования в природоохранной сфере и способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду. В Свердловской области разрешения должны получить более ста объектов.

«Введение комплексных экологических разрешений позволит обеспечить государственное регулирование в области охраны окружающей среды в зависимости от степени негативного воздействия объекта на экологическую обстановку. Перед предприятиями региона стоит очень сложная и важная задача до 1 января 2025 года получить комплексное экологическое разрешение. Министерство будет оказывать поддержку всем, кому это необходимо. В Свердловской области работа по взаимодействию с предприятиями находится на особом контроле губернатора Евгения Куйвашева», — отметил в ходе встречи на полях ИННОПРОМа-2024 министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Основное отличие комплексных экологических разрешений от устоявшейся системы экологического нормирования, касающегося разрешений на выбросы, сбросы и утверждённых лимитов на размещение отходов, заключается в использовании новой системы нормирования, сформированной на основе оценки степени негативного воздействия объекта на экологическую обстановку.

В рамках мероприятия эксперты рассказали об основных трудностях, с которыми сталкиваются предприятия при получении разрешений. В частности, бизнесу необходимо учитывать, что процесс рассмотрения заявки занимает 63 рабочих дня, что ограничивает крайний срок подачи документов.

Напомним, если предприятия, являющиеся природопользователями, не получат комплексные экологические разрешения в течение 2024 года, то уже с 1 января 2025 года к ним будут применяться повышающие коэффициенты при расчёте платы за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, отсутствие такого разрешения влечёт за собой административную ответственность.