Минприроды с 2022 года начнёт привлекать казаков для тушения лесных пожаров и охраны заповедников 

С 2022 года Минприроды будет привлекать представителей казачьих обществ к природоохранной деятельности, экологической безопасности на особо охраняемых природных территориях, охране лесов, патрулированию во время режима ЧС. Ведомство собирается заключать с казаками гражданско-правовые договоры. Такое поручение дал заместитель главы Минприроды Сергей Аноприенко, сообщает «Коммерсантъ».

«В системе министерства есть вакантные должности, которые могли бы занять казаки, — 6137 вакансий», — подтвердили эту информацию в пресс-службе Минприроды.

Там отметили, что администрации восьми особо охраняемых природных территорий готовы заключать договоры с казаками. На данный момент войсковые казачьи общества помогают регионам на безвозмездной основе.

Также федеральный чиновник, знакомый с ходом реализации политики в отношении казачьих сообществ, сообщил, что главным проектом в сфере развития казачества станут казачьи батальоны Росгвардии. Первый такой батальон может появиться уже в 2022 году. По словам инсайдера издания, президент России Владимир Путин поддержал идеи интеграции казаков в государственную службу.