Минприроды предложило запретить россиянам выбрасывать использованные батарейки с другим мусором

Минприроды предложило запретить выбрасывать использованные батарейки и аккумуляторы вместе с другим мусором.

В ведомстве уточнили, что речь идёт об утилизации опасных отходов в мусоропроводы и мусорные баки. В качестве альтернативы министерство предложило сдавать батарейки в контейнеры, которые будут специально установлены в магазинах и торговых сетях, занимающихся продажей аккумуляторов, а также непосредственно операторам на переработку.

Как передаёт РБК, в Минприроды не уточнили, какие меры будут грозить нарушителям. При этом в КоАП уже имеется статья, предусматривающая штрафы за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при утилизации отходов. В случае нарушений, гражданским лицам грозит штраф в 1-2 тысячи рублей, а юрлицам 30-50 тысяч.

В ведомстве признают, что процесс утилизации батареек будет сложно контролировать, поэтому считают, что необходимо также повышать общий уровень экологической осознанности граждан.