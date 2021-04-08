Минприроды предложило запретить держать дома диких животных

Минприроды разработало поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», которые должны исключить содержание диких животных в частных домах и квартирах, со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».

Сейчас законодательство подробно регламентирует содержание диких животных в специальных организациях — цирках, зоопарках и дельфинариях. В Минприроды предложили ввести регулирование и для содержания таких животных в качестве домашних.

«После принятия законопроекта всем, кто содержит и использует диких животных в неволе, придётся строго следить за соблюдением соответствующих требований, а желающим завести дикого зверя — обратить пристальное внимание на вновь введённые положения закона», — считают в ведомстве.

Минприроды предлагает разрешить содержать диких животных только в строго определённых целях: для сохранения генетического фонда, репродукции, искусственного выкармливания детёнышей и молодняка, реабилитации, лечения, реинтродукции, в учебных, научных и культурно-просветительских целях. Такую деятельность позволят осуществлять только приютам, питомникам, научным и другим организациям.

Новая норма исключит возможность заводить диких животных «ради забавы», уверен глава Минприроды Александр Козлов.

«Многие считают, если дикое животное находится на содержании у человека, оно становится домашним. Новые поправки позволят исключить лазейки в законодательстве для тех, кто заводит животных ради забавы и не готов обеспечивать для них должные условия», — заявил он.

В 2019 году правительство запретило содержать дома некоторых диких животных: волков, медведей, тигров, львов, гиен, кобр, комодских варанов, скорпионов, пауков, каймановых черепах, пингвинов, сов, страусов, соколов и опасных змей, если они были приобретены после 1 января 2020 года. Однако запрет фактически не работает из-за того, что его исполнение сложно отследить, наказание за его несоблюдение составляет всего тысячу рублей, а многие владельцы диких животных оформляют документы задним числом, отмечает издание.