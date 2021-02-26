Минприроды предложило закрывать свалки за счёт россиян

Директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов заявил, что средства на будущую рекультивацию полигонов необходимо заложить в тарифы россиян, установленные за вывоз мусора, пишет РБК.

По его словам, размер надбавки в год на человека должен составить порядка 32 рублей.

«Такое увеличение тарифа не является критичным для населения, а само предложение не нашло возражений у Федеральной антимонопольной службы», — заявил Земцов.

В то же время данное предложение пока не прошло обсуждение с другими министерствами и профессиональным сообществом. Если тариф не будет пересмотрен, то рекультивация старых полигонов продолжится только за счёт бюджета.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды, Росприроднадзору и Российскому экологическому оператору разработать механизмы, чтобы рекультивацией мусорных полигонов и свалок могли заниматься сами владельцы.