Минприроды предложило ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Минприроды России в письме правительству предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, со ссылкой на текст письма пишет «Коммерсантъ». Вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть эти идеи.

Сейчас производители должны утилизировать от 5 до 35% реализованных продуктов или платить экосбор. За прошлый год таким образом удалось собрать 2,2 млрд рублей. За счёт повышения нормативов Минприроды рассчитывает увеличить поступления в бюджет от экосбора до 136 млрд рублей в год.

Больше всего средств авторы инициативы планируют получить за счёт экосбора с производителей электроники (47 млрд рублей), бумажных изделий и картона (22 млрд рублей), резины и шин (17,9 млрд рублей), стекла (14,4 млрд рублей), меньше всего — с производителей древесных изделий (0,9 млрд рублей).

В письме министерства отмечается, что повышение нормативов может вызвать рост цен на продукцию на 0,25–1,5%. По оценке гендиректора НАО «Евроэксперт» Екатерины Синогейкиной, цены могут вырасти на 1–2%, также она предупреждает, что повышение нормативов по переработке до 100% может привести к скачку инфляции и «отбросить многие предприятия за грань окупаемости». По данным «Коммерсанта», срок повышения нормативов пока не назван, при этом, согласно дорожной карте, правительство должно рассмотреть этот вопрос до середины 2020 года.