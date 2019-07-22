Минприроды предложило ввести экзамен для разрешения на охоту

Минприроды подготовило проект поправок к процедуре получения охотничьего билета, пишет «Коммерсантъ». В ведомстве считают, что действующие правила слишком формальны, и предлагают их существенно усложнить.

Согласно законопроекту, в России может быть введён обязательный охотничий минимум — комплекс необходимых теоретических знаний, включая основы биологии диких животных и техники безопасности во время охоты. Желающим получить охотничий билет необходимо будет сдать экзамен. В ведомстве также прорабатывают вопрос об организации охотничьих школ или курсов.

На данный момент получить билет может любой желающий, обладающий дееспособностью и не имеющий непогашенной судимости. Он даёт возможность получить разрешение на оружие. Обладателям билетов не нужно будет проходить процедуру повторно.