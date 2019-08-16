Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров

Минприроды России направило в правительство предложения по усилению борьбы с лесными пожарами, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РБК.

Одно из основных предложений касается зон контроля лесных пожаров. Зонами контроля называют территории, где природные пожары можно не тушить, если расходы на это превышают ущерб, который может нанести пожар, пояснял ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин. В настоящее время губернаторы принимают решение, тушить пожар в таких зонах или нет, Минприроды предлагает передать эти функции с регионального уровня на федеральный.

Кроме того, ведомство предлагает исключить возможность регионов самостоятельно менять границы таких зон. В текущем году в ряде регионов фиксировались случаи необоснованного принятия решения о нетушении пожаров в лесах рядом с особо охраняемыми природными территориями, что оборачивалось угрозой для уникальных природных территорий, отметили в министерстве. Ведомство рассчитывает, что после пересмотра границ зон контроля их площади сократятся.

Ранее министерство выступало с предложением пересмотра границ зон контроля лесных пожаров. Как объясняло ведомство, пересмотр границ должен не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населённые пункты, но и предотвратить их задымление.

Крупные лесные пожары этим летом охватили по меньшей мере 11 российских регионов. В пяти из них были объявлены региональные чрезвычайные ситуации.