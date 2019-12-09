Минприроды предложило тушить все лесные пожары, вне зависимости от «экономической целесообразности»

Министерство природы России выступило с предложением начать тушить лесные пожары вне зависимости от их удалённости от населённых пунктов и суммы затрат на ликвидацию.

Напомним, в настоящее время существует приказ Минприроды, который позволяет не тушить лесные пожары, если борьба с ними признана «экономически нецелесообразной», а очаг возгорания удалён от населённых пунктов.

«Природоохранное ведомство разработало поправки, которые отменяют сразу два действующих правила, касающихся лесных пожаров. Первое предполагает возможность не бороться с очагом возгорания, если он находится в труднодоступной местности и не угрожает населённым пунктам. Второе касается экономической целесообразности тушения пожара», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

В настоящее время проект документа находится на стадии общественного обсуждения. Если он вступит в законную силу, то региональные власти обяжут тушить все лесные пожары и они не смогут отказываться от тушения, ссылаясь на финансовую целесообразность.