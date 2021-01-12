Минприроды предложило строить приюты на условиях частичного финансирования из федерального бюджета

Минприроды разрабатывает проект создания в России сети приютов для бездомных животных, который предусматривает софинансирование их строительства из федерального бюджета, со ссылкой на главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова пишет «Коммерсантъ».

По оценкам комитета, в России создана лишь треть необходимого количества мест в приютах для бездомных животных, а более чем в десяти регионов нет ни одного приюта. Раньше на строительство приютов никогда на выделялись деньги из федерального бюджета — такие полномочия были исключительно у региональных властей, добавил Бурматов.

Проект Минприроды предусматривает строительство типовых приютов, их варианты стоимостью от 10 до 25 миллионов рублей ведомству представило Агентство стратегических инициатив. По словам Бурматова, часть средств на создание заведений должен направлять регион, а средства федерального бюджета будут «в помощь».

«В регионах по 50–60 миллионов рублей тратят на строительство приюта, а в итоге получается концлагерь для собак. А за эти деньги можно построить три хороших приюта по типовым проектам», — заявил Бурматов.

В Минприроды заявили, что предельный уровень софинансирования из федерального бюджета будет определён после рассмотрения заявок субъектов. Сотрудница благотворительного фонда «Рэй» Лидия Кондрашова отметила, что оценить потребность регионов в приютах практически невозможно из-за сложностей с учётом безнадзорных животных.