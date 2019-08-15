Минприроды потребовало проверить свалки в районе аэропорта Жуковский после инцидента с самолётом

Министерство природных ресурсов и экологии потребовало от Роспотребнадзора Подмосковья провести проверку свалок в районе аэропорта Жуковский, где совершил аварийную посадку самолёт «Уральских авиалиний», со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет «Интерфакс».

Как пояснило Минприроды, по закону в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома запрещено размещение свалок, за это отвечает эксплуатирующая авиационная организация.

Напомним, утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта Жуковский. Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолёта находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, госпитализирован был только один человек, ещё около 20 получили незначительные травмы.

Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин опроверг версию о том, что самолёт «Уральских авиалиний» столкнулся с птицами с окрестных мусорных свалок. По его словам, ближайшая к месту аварийной посадки свалка «Сафоново» закрыта.