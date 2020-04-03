Минприроды попросило 30 млрд рублей на устранение мусорного коллапса в регионах

Министерство природы России и публично-правовая компания «Российский экологический оператор» просят правительство выделить 30 млрд рублей региональным операторам управления отходами, пишет «Коммерсантъ».

По данным министерства, 17 компаний в 10 регионах страны оказались на грани банкротства, что на фоне с распространением коронавируса в стране угрожает субъектам мусорными коллапсами.

Минприроды подготовило проект постановления о предоставлении безвозвратных субсидий региональным бюджетам, ВЭБ.РФ и другим банкам для покрытия убытков и неплатежей по кредитам региональных мусорных операторов.

«Это позволит в сложной экономической и санитарно-эпидемиологической обстановке… распространения коронавирусной инфекции сохранить финансовую устойчивость и не допустить частичного или полного прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО», — заявляют в ведомстве.

В министерстве объяснили, что из-за карантина в городах увеличился объём мусора, вскоре вырастет объём неплатежей за его вывоз, а ещё свою роль сыграют неадекватные тарифы, которые в регионах ниже экономически обоснованного уровня. Отмечается, что сейчас собираемость платежей граждан за вывоз мусора составляет 79%, поэтому без господдержки финансовая устойчивость операторов «крайне низкая».

В то же время в Минэкономики назвали необоснованной запрошенную Минприроды у отраслевого вице-премьера Виктории Абрамченко сумму в 30 млрд рублей — в ведомстве объяснили, что работа региональных операторов в целом себя оправдывает, но всё же не всегда соответствует ожиданиям населения. На том же совещании озвученная Минприроды сумма субсидий была снижена до 10 млрд рублей, но сама вице-премьер при этом отметила, что не отказывается поддерживать отрасль.