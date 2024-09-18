Минприроды отчиталось о результатах федерального проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле

Благодаря федеральному проекту «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле с 2019 года снизились выбросы опасных веществ на 14,4% от уровня 2017 года. Об этом сообщается на сайте Минприроды России. Поскольку основным источником грязного воздуха в городе являются промышленные предприятия, то основные мероприятия по улучшению его качества направлены на внедрение новых технологических решений. Например, Нижнетагильский металлургический комбинат (АО «ЕВРАЗ НТМК») вывел из эксплуатации градирню конечного охлаждения коксового газа. Это позволило ликвидировать выбросы таких веществ, как пары нафталина, фенола, бензола, аммиака и синильной кислоты. В свою очередь ВГОК ликвидировал стационарные источники выбросов. Это кратно снизило объём воздействия неорганической пыли на окружающую среду. Также предприятие сократило использование кокса для зажигания агломерационной шихты, что позволило уменьшить объём опасных выбросов на 9,43 тысячи тонн (7,27% от выбросов города). По итогу завершения мероприятий в 2024 году снижение опасных загрязняющих веществ составит 12,5 тысячи тонн (9,63%).

«Уралвагонзавод» вывел из эксплуатации старое оборудование в литейном и механическом цехах, провёл замену печей и машины с установкой фильтрационных систем, что позволило снизить выбросы на 78,16 тонны.

«В этом году в Нижнем Тагиле зафиксировано снижение объёма выбросов опасных загрязняющих веществ более чем на 18,67 тысячи тонн, или 14,4% от уровня 2017 года. Помимо снижения опасных веществ, особое внимание уделяется уменьшению дурнопахнущих веществ, которые также влияют на качество жизни людей. На все мероприятия из плана по снижению выбросов из федерального бюджета выделено 1,883 млрд рублей. Внебюджетные средства на экологическую модернизацию составляют 10,76 млрд рублей», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

По информации пресс-службы Минприроды РФ, в городе были модернизированы пять котельных, более 700 жилых домов перешли с печного отопления на газовое, а благодаря новому мосту и системе управления дорожным движением удалось сократить выбросы от автотранспорта. В городе начали курсировать 17 новых автобусов, работающих на экологически чистом топливе, трамваи также были обновлены. Все эти мероприятия помогут снизить выбросы опасных загрязняющих веществ на 2,7 тысячи тонн, или 2,1%.

Всего к 2026 году в Нижнем Тагиле в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» объём выбросов опасных загрязняющих веществ должен быть снижен на 29,9 тысячи тонн, или 23,1%.