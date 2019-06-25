Минприроды назвало пятёрку регионов, жители которых чаще всего жалуются на проблемы с вывозом ТКО

Руководитель ППК «РЭО» Денис Буцаев на совещании министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина с губернаторами и главами 10 регионов, в которых буксует реформа системы по обращению с ТКО, заявил, что за первые три месяца на горячую линию «РЭО Радар» поступило около 2,5 тысячи обращений из всех регионов, сообщает пресс-служба Минприроды.

Лидерами по количеству сообщений стали Омская и Московская области — на их долю пришлось 8% обращений в «РЭО Радар». Третье место занимает Москва, на четвёртом — Нижний Новгород, а на пятом — Волгоградская область.

Буцаев отметил, что 80% обращений поступает в круглосуточный колл-центр, 20% — на интернет-сайт оператора. Самые частые темы: нарушение вывоза мусора, вопросы по оплате или тарифам, общие вопросы, вопросы по платежам и квитанциям. Кроме того, граждане сообщают о несанкционированных свалках. РЭО проверяет сообщения и затем направляет региональному оператору, закреплённому за конкретной территорией.

В числе субъектов РФ, где переход на новую систему региональным оператором тормозится, — Тыва, Забайкальский и Краснодарский края, Архангельская, Курганская, Воронежская, Магаданская, Омская, Свердловская, Ростовская области и Ненецкий автономный округ. Минприроды утвердило с каждым субъектом дорожную карту по переходу на новую систему обращения с ТКО и в ежемесячном режиме отслеживает график её реализации, при необходимости — во взаимодействии с регионами, корректируя сроки.

Спектр региональных проблем носит различный характер и сочетание: в ряде территорий не проведены конкурсы на выбор региональных операторов либо проведены не все конкурсы, не установлен тариф. Территориальные схемы подвергаются корректировке или не завершено их принятие. В некоторых регионах есть опасения относительно сроков проведения конкурсов на выбор региональных операторов, чтобы назначить одного или всех региональных операторов до конца года.