Минприроды нашло опасное загрязнение почв в Кировграде, Ревде и Реже

В Ревде, Реже и Кировграде зафиксировано опасное загрязнение почв металлами, сообщается в государственном докладе Минприроды России «О состоянии и об охране окружающей среды РФ».

Эксперты выяснили, что почва в Ревде наполнена медью, свинцом, кадмием, цинком; в Реже обнаружили высокое загрязнение почв никелем, кадмием, хромом, кобальтом и цинком, а в Кировграде определили свинец, медь, цинк и кадмий.

Всего на территории России нашли шесть городов с опасной категорией загрязнения почв, кроме уральских городов это Норильск, Владикавказ и Свирск.

Кроме того, 25 российских населённых пунктов министерство внесло в список с умеренно опасным загрязнением почв металлами; в Свердловской области таких города четыре: Асбест, Верхняя Пышма, Первоуральск, Полевской.