Минобороны закрыло разработку самого большого российского беспилотника, на который уже потрачено три миллиарда рублей

Минобороны России приняло решение прекратить разработку беспилотника «Альтаир» — самого большого беспилотного летательного аппарата в России, со ссылкой на близкий к ведомству источник пишут «Ведомости».

Проектированием и разработкой беспилотника занималось казанское ОКБ имени М. П. Симонова. По словам собеседника издания, созданные наработки могут быть переданы Уральскому заводу гражданской авиации: не исключено, что они будут использованы в аналогичных проектах.

Беспилотник «Альтаир» разрабатывался с 2011 года, в общей сложности на его разработку было потрачено три миллиарда рублей. Первый экспериментальный полёт «Альтаир» совершил в 2016 году. Предполагалось, что серийный выпуск БПЛА начнётся в 2020 году.