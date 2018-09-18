Минобороны: Сирия сбила российский Ил-20 из-за «безответственных действий» Израиля

В Минобороны заявили, что российский Ил-20 сбили силы ПВО Сирии, в результате чего погибли 15 российских военнослужащих, пишет «Интерфакс». Ведомство считает, что воздушное судно подставили под удар самолёты Израиля.

«Прикрываясь российским самолётом, израильские лётчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Как отметили в министерстве, израильская сторона не предупреждала Россию о готовящихся ударах по Сирии.

«Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнёрства», — сказал Конашенков.

Он отметил, что поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 продолжается.

Напомним, самолёт-разведчик Ил-20 Минобороны, на борту которого находились 14 военнослужащих, пропал с радаров в ночь с 17 на 18 сентября над Средиземным морем, в 35 километрах от сирийского побережья.