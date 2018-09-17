Минобороны рассекретило данные о ракете, которой был сбит «Боинг» над Донбассом

Ракета, которой, по данным Joint Investigation Team, был сбит «Боинг» MH17, 29 декабря 1986 года была отправлена в воинскую часть 20152 Прикарпатского военного округа Украины и с тех пор не возвращалась на территорию России, объявил на брифинге начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин.

По его данным, ракета была произведена Долгопрудненским машиностроительным производственным объединением 24 декабря 1986 года. По заводскому серийному номеру ракеты 9Н38 Минобороны выяснило, куда изделие отправилось после изготовления: 29 декабря 1986 года ракету отправили в военную часть 20152 (сейчас это 223-й зенитный ракетный полк Украины).

В Минобороны заявили, что приведённые данные хранились под грифом «секретно», но «из-за важности происходящего» их решили рассекретить. Ведомство также заявило, что перехватило аудиозаписи украинских военных, которые якобы доказывают причастность Украины к крушению рейса MH-17.

Напомним, пассажирский «Боинг» МH17 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. После катастрофы власти России и Украины обвинили в произошедшем друг друга.

Международная следственная группа 24 мая 2018 года представила доклад о крушении самолёта «Малайзийских авиалиний» в Донецкой области в 2014 году. Следователи пришли к выводу, что «Бук», из которого был сбит самолёт, был доставлен с базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском.

Россия категорически отрицает причастность к крушению малайзийского «Боинга». В Минобороны РФ подчёркивали, что российские «Буки» никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили «Боинг», не стояла на вооружении российской армии.