Минобороны предложило установить для российских военных три новых праздника

Минобороны предлагает установить три новых праздника для российских военных, со ссылкой на проект указа пишет Znak.com.

В тексте указа говорится «об установлении в Вооружённых Силах Российской Федерации Дня службы горючего, Дня военной автомобильной инспекции и Дня службы защиты государственной тайны». День службы горючего предлагается отмечать 17 февраля, День военной автомобильной инспекции — 31 августа, а День службы защиты государственной тайны — 13 ноября.

В пояснительной записке подчёркивается, что «служба горючего внесла существенный вклад в послевоенный период».

«Установление в Вооружённых Силах Российской Федерации памятного дня — Дня военной автомобильной инспекции — укрепит развитие воинских традиций, будет являться знаком признания заслуг военных автомобилистов, в том числе ветеранов ВАИ, численность которых составляет около 3 000 тысяч человек, а также способствовать решению задач по обеспечению обороны и безопасности государства», — говорится в пояснительной записке.

На портале указано, что планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу — август 2020 года.