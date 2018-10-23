Минобороны потратит почти полмиллиарда рублей на слежку за интернет-активностью курсантов

Министерство обороны РФ потратит 485 млн рублей на средства контроля за интернет-активностью курсантов военных учебных заведений, со ссылкой на материалы портала госзакупок пишет «Интерфакс».

Ведомство разместило тендер на «комплексное оснащение Вооружённых Сил Российской Федерации средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети Интернет».

В документации закупки отмечается, что 71,4 млн рублей выделено на расширение действующей лицензии на использование программы InfoWatch Traffic and Device Monitor.

На сайте компании разработчика указано, что InfoWatch Traffic Monitor — автоматизированная система, которая выявляет в потоке данных конфиденциальные документы, предотвращает их утечку и защищает бизнес от действий внутренних злоумышленников. Программа предназначена для предотвращения утечек конфиденциальных данных и «выявления нелояльных сотрудников». Также программа может использоваться для предотвращения «нецелевого использования ресурсов компании», в том числе «пользования соцсетями, переписки с друзьями и компьютерных игр».