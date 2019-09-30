Минобороны планирует начать разработку военных электромобилей

Министерство обороны России прорабатывает вопрос создания электромобилей для армии, заявил ведомственному изданию «Красная звезда» главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков. Также он сообщил о проведении опытно-конструкторских работ робототехнических комплексов военного назначения.

«Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой ёмкости, уже получен определённый задел в этом направлении», — сказал Салюков.

По его словам, появление этой техники позволит увеличить энергетику машин и обеспечит применение современного и перспективного вооружения, а также новых средств защиты. Салюков отметил, что за счёт движения на электрической тяге будет обеспечено скрытное бесшумное выдвижение на огневые позиции. Он добавил, что создание тяжёлого и среднего боевых робототехнических комплексов проводится по решению Минобороны с 2017 года в рамках госзаказа.

Ранее, в середине августа, главе Минобороны Сергею Шойгу продемонстрировали новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3. По данным департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства, у каждого танка будет своё назначение.