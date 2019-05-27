Минобороны планирует изменить правила медосмотра призывников

Министерство обороны России планирует изменить правила прохождения медосмотра при призыве в армию, со ссылкой на проект поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе» пишут «Известия».

В случае принятия документа у призывных комиссий появится возможность дважды в год перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку, а также ставить под сомнение заключения гражданских медиков. Поправки к закону Минобороны намерено окончательно доработать уже к концу месяца. Отмечается, что нововведения усложнят «жизнь тем, кто продаёт и покупает справки», так как «военкомат получит право при наличии сомнений направить потенциального призывника на контрольно-медицинское освидетельствование».

Учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев отметил, что ранее «инициировать пересмотр состояния здоровья призывника было практически невозможно», так как такой механизм отсутствовал. Также он рассказал, что законопроектом понятие «осмотр» будет заменено на «освидетельствование».

«Медосмотр — это поверхностное изучение состояния здоровья, а освидетельствование — это обследование с заключением о степени годности к военной службе», — пояснил он.

Ранее, в январе, Госдума приняла закон, по которому граждане будут обязаны вставать на воинский учёт по месту их фактического проживания. В Совете Федерации считают, что инициатива «поможет молодёжи», поскольку она «не учитывает дальнейшие обстоятельства, когда заведомо уклоняется от службы».