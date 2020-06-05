Минкульт Приволжья объявил тендер на утилизацию портретов Путина и Медведева

Управление федерального министерства культуры по Приволжскому федеральному округу объявило тендер на поиск поставщика, который утилизирует портреты Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Соответствующая закупка опубликована на сайте единого агрегатора торговли. Внимание на неё изначально обратили «Отрытые медиа».

Согласно техзаданию, приволжскому Минкульту необходим поставщик, который может оказать услуги по утилизации движимого имущества. В списке подлежащих уничтожению предметов значатся мебель, оргтехника, а также портреты Путина и Медведева. Всего в нём 43 позиции. Максимальная цена контракта — 43 тысячи рублей. Деньги будут потрачены из средств федерального бюджета. Работы необходимо выполнить до 30 июня.