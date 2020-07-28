Минкульт обязал библиотеки убрать из общего доступа книги с маркировкой 18+

Российские библиотеки обязали выдавать книги читателям согласно возрастной маркировке, причём из общего доступа в залах нужно будет убрать книги, которые нельзя выдавать детям, со ссылкой на приказ Министерства культуры пишет «Интерфакс».

Приказ подписан в декабре 2019 года Владимиром Мединским, который возглавлял тогда министерство культуры, однако опубликован только 27 июля. В документе перечислены правила выдачи и размещения библиотеками книг, в которых содержится информация, запрещённая для распространения среди детей: по федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» это нецензурная брань, порнография, оправдание противоправного поведения, насилия и наркопотребления, а также пропаганда самоубийства.

В соответствии с приказом библиотеки обязаны маркировать книги по возрастным категориям, а также принимать меры по «пространственной изоляции фондов детской литературы от литературы для взрослых». Например, книги, не рекомендуемые для детей, можно разместить в отдельной, закрывающейся на ключ комнате или в шкафу вне доступа детей. Если в библиотеке есть два и более залов для посетителей, такие книги должны находиться в зале, предназначенном исключительно для обслуживания лиц, достигших 18-летнего возраста, говорится в документе.

Ранее комитет Госдумы по культуре внёс законопроект, по которому предлагается упразднить на произведениях промежуточную маркировку 0+, 6+, 12+, 16+, но сохранить запрет 18+. При этом глава комитета Елена Ямпольская говорила, что из-за неоднозначной трактовки закона о защите детей под запрет попадает русская классика — например, роман «Тихий Дон» Михаила Шолохова носит маркировку 18+.