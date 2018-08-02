Минкомсвязи предложило ввести электронные свидетельства о рождении

Глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что бумажные свидетельства о рождении ребёнка необходимо заменить на запись в электронной базе данных, пишут «Известия».

По словам министра, сейчас при рождении ребёнка родители должны пройти множество процедур и получить целый ряд документов, в числе которых справка и свидетельство о рождении и прописка, необходимые для начисления материнского капитала.

«Эти процессы нужно выравнивать и сглаживать. По факту рождения ребёнка в тот же момент должна появляться электронная запись о том, что он родился, и не нужно свидетельства о рождении. Бумажка никому не нужна, нужна запись о том, что появился новый человек», — пояснил Носков.

По мнению главы ведомства, необходимо также упростить процедуру получения материнского капитала, который должен зачисляться на карту сразу после рождения ребёнка.

«Деньги, которые причитаются родителям, должны сразу упасть на карточку», — добавил он.

Также Носков подчеркнул, что перед Минкомсвязи стоит задача избавить людей «от лишних действий».