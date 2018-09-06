Минкомсвязи отказалось от перевода россиян на сим-карты с одобренным ФСБ шифрованием

Минкомсвязи остановило разработку приказа о переводе россиян на сим-карты с системами криптографической защиты, сертифицированными ФСБ, со ссылкой на федерального чиновника и источник, близкий к одному из сотовых операторов, пишет RNS.

По словам чиновника, приказ Минкомсвязи подразумевал ежегодную замену 200 миллионов сертифицированных ФСБ сим-карт, при этом закупочная цена такой сим-карты составляет пять долларов.

«То есть возникал бизнес на миллиард долларов», — сказал собеседник издания.

Источник, близкий к одному из мобильных операторов, сообщил, что Минкомсвязи отказалось от перевода абонентов на сертифицированные ФСБ сим-карты после смены руководства ведомства.

«Произошла полная замена людей, которые занимались связью. Новая команда услышала критику операторов и отменила приказ. Фактически отмена произошла тогда, когда сменилась команда, курирующая связь», — сказал федеральный чиновник.

При этом он не исключил, что в будущем идея всё же будет реализована, предположив, что новые руководители Минкомсвязи сначала проведут переговоры с ФСБ.

Минкомсвязи предлагало операторам связи перейти на сим-карты с одобренным ФСБ шифрованием и менять их каждые 15 месяцев. Операторы заявили, что на это потребуется более пяти миллиардов рублей.