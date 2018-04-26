Минкомсвязь: Россия не намерена создавать свой файрвол по примеру китайского

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин опроверг сообщения о намерениях правительства создать российский файрвол (сетевой фильтр) по блокировке доступа жителей страны к части интернет-ресурсов по примеру существующего в Китае, пишет РИА Новости.

«Это пустые опасения. Притом что мы активно дружим с Китаем и обмениваемся информацией по поводу развития медиарынка. Мы всегда исходили из того, что Россия есть Россия, Китай есть Китай. Мы никогда не пойдём по китайскому пути в отношении интернета. У нас свой, российский путь, и никакой речи о создании российского файрвола сегодня не идёт», — заявил Волин.

Также он напомнил, что создание подобного файрвола требует значительных финансовых вложений.

«Надо помнить о том, что штука эта крайне дорогая и затратная. Более того, находясь в Китае, могу точно сказать, что любой человек, у кого будет желание получить доступ к запрещённым в Китае интернет-ресурсам, в течение 7 минут этот доступ получит без всяких проблем», — пояснил замминистра.

В Китае с 2009 года действует так называемый Великий китайский файрвол, который блокирует доступ к таким сайтам, как Google, Facebook и Twitter, а также к ряду западных изданий на китайском и английском языках. Из-за этого китайцы пользуются собственными аналогами популярных соцсетей, в которых китайские власти имеют возможность блокировать запросы по ключевым словам.

С 15 апреля Роскомнадзор блокирует интернет-ресурсы, которые использует мессенджер Telegram, запрещённый судом на территории России. В результате в чёрный список внесено уже более 18 млн IP-адресов, что приводит к трудностям в работе Google, Amazon и ряда других сервисов. По предварительным данным, экономический ущерб от блокировок уже может достигать $2 млрд.