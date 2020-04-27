Минкомсвязь предложила отсрочить нормы «закона Яровой» для операторов связи

Министерство коммуникации и связи обратилось в правительство с предложением перенести положение «закона Яровой», которое обязывает компании ежегодно увеличивать объём цифровых хранилищ, со ссылкой на письмо ведомства пишет «Коммерсантъ».

Речь идёт о переносе обязательства на год, поскольку из-за карантинных мер по профилактике коронавируса объём трафика значительно вырос.

Кроме того, в письме предлагается предоставить арендные каникулы для объектов государственной и муниципальной собственности, а также отсрочку по налогам и сборам в случае модернизации и расширения сетей. В части ИT-бизнеса Минкомсвязь предлагает до конца года отменить уплату страховых взносов на фонд оплаты труда, отсрочить уплату НДФЛ, а также обнулить ставку НДС на услуги онлайн-образования, телемедицины и сервисов доставки продуктов.

Напомним, пакет антитеррористических поправок, получивших неофициальное название «закон Яровой», был принят в июле 2016 года. Его положения, касающиеся операторов связи, вступили в силу 1 июля 2018 года: операторы и организаторы распространения информации в интернете обязаны хранить аудиозаписи звонков, содержание сообщений и другую коммуникацию пользователей за полгода. Это вынуждает ежегодно увеличивать ёмкость хранилищ на 15% и, соответственно, требует дополнительных инвестиций.

Российский союз промышленников и предпринимателей изначально оценивал совокупные затраты МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» на исполнение «закона Яровой» в 2018 году в 100 млрд рублей, однако затем эти прогнозы были пересмотрены. Крупнейшие операторы оценивали затраты на исполнение пакета поправок в 40–50 млрд рублей за пять лет на каждого.