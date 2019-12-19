Минкомсвязь перенесла учения о суверенном рунете на 23 декабря

Минкомсвязь направила операторам связи и министерствам указания о проведении учений, предусмотренных законом о суверенном интернете, сообщает телеграм-канал «ЗаТелеком».

Согласно указаниям, опубликованным телеграм-каналом, учения намечены на 23 декабря. Ранее они должны были пройти сегодня, 19 декабря. Официального подтверждения о дате учений пока нет.

Напомним, закон о суверенном интернете предполагает создание специального реестра точек обмена трафика и проведение учений «не реже раза в год» по обеспечению безопасности российского сегмента интернета.