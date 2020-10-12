Министры иностранных дел стран ЕС договорились ввести санкции против Лукашенко

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Люксембурге согласовали общую позицию о включении в санкционный список Александра Лукашенко, со ссылкой на два источника пишет ТАСС. Также со ссылкой на источники об этом пишет AFP.

Ввести санкции против Лукашенко призвал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По словам одного из собеседников ТАСС, при принятии решения о санкциях принималась во внимание в том числе инаугурация Лукашенко, которую без предупреждения провели 23 сентября.

Другой источник ТАСС заявил, что официально позиция по включению Лукашенко в санкционный список будет представлена на саммите ЕС 15–16 октября, затем будет подготовлена новая редакция списка. Она вступит в силу после её формального утверждения в Совете ЕС и публикации в Официальном журнале ЕС. Вся процедура может занять от недели до нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и высокопоставленных белорусских чиновников. Обновлённый санкционный список опубликован на сайте правительства. Отмечается, что санкции ввели в ответ на «серьёзные нарушения прав человека в Беларуси» во время протестов, начавшихся после президентских выборов 9 августа. Цель ограничений — призвать белорусские власти к ответу и обеспечить мирное прекращение политического кризиса в Беларуси.