Министром экономики и территориального развития Свердловской области стал Руслан Садыков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил нового министра экономики и территориального развития региона. Им стал Руслан Садыков, который ранее занимал должность советника департамента по вопросам экономической и социальной политики, федерального инспектора по Свердловской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском Федеральном округе, сообщили в департаменте информполитики региона.

Садыков родился в Свердловской области, окончил Уральский государственный экономический университет. На новой должности он сменил Дениса Мамонтова, который занимал этот пост до сентября 2022 года, а сейчас является министром природных ресурсов и экологии Свердловской области.