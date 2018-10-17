Министрам и сотрудникам избиркома Свердловской области увеличили ежемесячные премии

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев повысил премии членам регионального правительства, пишет Znak.com. Указ об этом был опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, ежемесячное денежное поощрение для всех министров правительства, директора Госжилстройнадзора и директора департамента молодёжной политики будет увеличено с 1,6 должностного оклада до 2,3 оклада.

Кроме того, были увеличены премии для сотрудников свердловского избиркома — в частности, ежемесячное денежное поощрение для постоянных работников выросло со 160 до 220% от должностного оклада. Для председателей ТИКов поощрение увеличилось со 125 до 195% от оклада. Для председателя избиркома ежемесячное денежное поощрение составляет 270% от оклада.

Для уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области ежемесячное денежное поощрение было увеличено с 25,5 до 34,1 должностного оклада.