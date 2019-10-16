Министр транспорта РФ похвалил Сергея Носова за реализацию нацпроекта БКАД

В Екатеринбурге 16 октября прошло совещание по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которое провёл Дмитрий Медведев. Премьер-министр подверг жёсткой критике губернаторов за плохую реализацию проекта на вверенных им территориях. При этом министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что ряд регионов, наоборот, подтянул показатели по нацпроектам. Он особо выделил работу бывшего мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, который в настоящее время возглавляет Магаданскую область.

«Хотел бы специально выделить Магаданскую область, Сергей Константинович Носов лично включился в работу, область вышла из списка отстающих», — цитирует ТАСС Дитриха.

Помимо Магаданской области, министр отметил среди лидеров по выполнению показателей нацпроекта Белгородскую, Самарскую, Владимирскую, Воронежскую, Пензенскую, Тамбовскую, Тульскую и Ульяновскую области, а также Удмуртскую и Чеченскую Республики.

Главы остальных регионов России подверглись жёсткой критике со стороны Дмитрия Медведева, поскольку, по данным премьер-министра, в них отмечается низкий уровень выполнения работ.

Так, менее чем на 50% выполнены работы в Забайкальском крае, Крыму, Сахалинской области. Ещё в девяти субъектах Федерации существует риск недостижения показателей по увеличению доли контрактов жизненного цикла. Речь идёт об Ивановской, Мурманской, Новгородской областях, Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Республике Коми, Крыме, Туве и Чувашии.

«Всё это нужно отметить, чтобы коллеги немедленно подтягивали свои результаты там, где это возможно, а там, где невозможно, — посмотрим, будем это учитывать на будущее, как эти деньги делить, кто справляется с этой работой, а кто не справляется», — подчеркнул Медведев.

По итогам совещания глава правительства предложил обсудить вопрос изменения системы региональных дорожных фондов.