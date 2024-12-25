Министр спорта РФ исполнит новогоднее желание школьника из Нижнего Тагила

Глава Министерства спорта РФ Михаил Дегтярёв подарит школьнику из Нижнего Тагила Павлу Данилову поездку на ретро-автомобиле. Мечта мальчика будет исполнена благодаря акции «Ёлка желаний», в рамках которой министр вытащил шарик с заветным желанием. Акция запланирована на 26 декабря и пройдет в музее военной техники Верхней Пышмы.

Как сообщили в департаменте информационной политики, во время поездки по территории музейного комплекса за рулём автомобиля будет министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, после чего мальчик свяжется по видеозвонку с Михаилом Дегтярёвым.

Кроме того, новогодние пожелания еще двоих детей выполнит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. С чемпионом мира по биатлону Антоном Шипулиным встретится десятилетний Георгий Салахутдинов, а шестилетняя Есения Веретенникова посетит аквапарк «Лимпопо», находящийся в Екатеринбурге.