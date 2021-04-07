Министр природных ресурсов назвал очистку экстремально загрязнённых рек в Свердловской области нецелесообразной

Министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов заявил, что реки Чусовая, Исеть и Пышма можно не реабилитировать — несмотря на то, что показатели некоторых веществ превышены в водоёмах в десятки раз, со ссылкой на ответ региональному отделению партии «Родина» пишет 66.ru.

По мнению министра, проводить «экологическую реабилитацию» рек Чусовая, Исеть и Пышма «нецелесообразно и экономически неэффективно». Перед этим нужно модернизировать очистные сооружения и прекратить сброс вредных веществ в водоёмы. При этом этом все предприятия являются объектами федерального надзора, поэтому у Минприроды нет возможности их проверять.

Среди основных причин загрязнения министр выделил «ненормативную работу очистных сооружений», физический износ оборудования, неправильную эксплуатацию очистных сооружений, несвоевременные ремонт и замену оборудования, а также финансирование систем очистки «по остаточному принципу».

По данным министра, несколько предприятий области вообще не имеют разрешения на сброс сточных вод в указанные реки — сами предприятия в документе не называют. Зато в тексте письма есть информация о других предприятиях, которые сбрасывают отходы с превышением допустимого количества некоторых веществ: в частности, в отходах МУП БВКХ «Водоканал» показатели фосфатов по фосфору выше нормы в 15 раз; по нитриту аниона — в 18 раз; по аммонийному азоту — в 33 раза.

По словам председателя совета реготделения партии «Родина» Валерия Хвостова, в партию регулярно обращаются жители населённых пунктов, стоящих на реках Чусовая, Исеть и Пышма, которые входят в список экстремально загрязненных водоёмов Свердловской области. В целом в регионе загрязнено около 70% водоёмов.

За последнее время к политикам поступило около 40 обращений по поводу загрязнения названных водоёмов — большинство писем приходит из Нижнего Тагила. Партия направила в Министерство экологии просьбу о решении проблемы с очисткой рек, однако там оказались не готовы помочь.