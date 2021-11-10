Министр МВД Колокольцев поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев в режиме видео-конференц-связи провёл торжественное мероприятие, посвящённое Дню сотрудника органов внутренних дел. Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, глава ведомства пожелал личному составу крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе, благополучия в семьях и всего самого доброго.

Во время видеосвязи Колокольцев обратился к руководителям территориальных органов и центрального аппарата министерства, которым присвоены специальные звания высшего начальствующего состава.

«Главой государства дана высокая оценка вашей работе, управленческому потенциалу и, конечно, вкладу вверенных подразделений в решение поставленных задач. Для каждого из вас это знаковое событие, итог ежедневного добросовестного труда и проявленной личной ответственности за состояние правопорядка», — сказал Колокольцев.

Кроме этого, глава МВД поздравил коллег, удостоенных государственных наград и знаков отличия, а также отметил отличников учёбы образовательных организаций МВД и сотрудников, признанных лучшими в профессии.

«История российской полиции знает множество примеров доблести и отваги. Теперь в эту летопись по праву вписаны ваши имена. Среди награждённых — представители различных подразделений. У каждого своя специфика работы и функционал, но всех объединяет искренняя преданность избранному делу. Нужно держать эту высокую планку, постоянно совершенствовать квалификацию, идти вперёд к новым, ещё более значимым результатам», — отметил Колокольцев.

Также на церемонии были объявлены имена победителей ежегодных ведомственных конкурсов «Открытый взгляд» и «Доброе слово», лауреатов премии Министерства внутренних дел в пяти номинациях.