Министр инвестиций Свердловской области Виктория Казакова ушла в отставку

Министр инвестиций Свердловской области Виктория Казакова покидает занимаемый пост. Эту информацию подтвердил замгубернатора Дмитрий Ионин в своём Instagram, позже и сама Виктория Казакова высказалась на своей странице в соцсети.

«Дорогие друзья, сегодня я завершаю работу в правительстве Свердловской области — в команде профессионалов и талантливых людей. Это были созидательные и драйвовые 18 лет жизни. Трудно переоценить четырёхлетний опыт работы министром инвестиций и развития. С гордостью и благодарностью буду помнить проекты, которые удалось реализовать под руководством нашего губернатора Евгения Владимировича Куйвашева», — написала Казакова в своём Instagram.

Дмитрий Ионин, курирующий Мининвест, пожелал Виктории Казаковой успехов на новом месте работы. Стоит отметить, что о новой должности экс-министра ничего неизвестно. Ранее источник URA.RU, близкий к резиденции губернатора, рассказал, что Виктория Казакова продолжит работу в крупном бизнесе.

Исполняющим обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области станет замминистра Елена Хлыбова. Как сообщили Znak.com в департаменте информполитики региона, к своим обязанностям она приступит с 2 марта.