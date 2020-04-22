Министр энергетики России выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики России Александр Новак против снижения цен на бензин. Об этом сообщил глава справороссов Сергей Миронов после видеоконференции главы Минэнерго с лидерами думских фракций.

«Снижения никакого не будет. Он прямо сказал: “Я лично против, но если будет рассматриваться на более высоком уровне такое предложение…” То есть я могу обратиться к президенту с этим вопросом, и он [Новак] готов подключиться [к обсуждению]. Но сам он считает, что делать этого нельзя», — цитирует главу «Справедливой России» РИА Новости.

Он также добавил, что в ходе встречи Новак напомнил о принятом 1 июля прошлого года демпфирующем механизме, «который регулирует цену на бензин таким образом: если цена на нефть и цены на бензин выше, чем в России, тогда нефтяные компании компенсируют, если ниже — бюджет нефтяным компаниям компенсирует, чтобы они могли нормально функционировать».