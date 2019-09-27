Министерству обороны пообещали бесплатные билеты в цирк

Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин на заседании коллегии Минкультуры России сообщил, что российская государственная цирковая компания рассматривает возможность предоставить военнослужащим возможность бесплатно посещать цирк при предъявлении военного билета, пишет РБК.

Он отметил, что Минобороны, в свою очередь, могло бы помочь Росгосцирку в рамках программы восстановления досуговых центров, которая уже реализуется.

Росгосцирк объединяет 36 стационарных цирков и шесть цирков-шапито по всей России. В марте Минкультуры объявляло, что Росгосцирку требуется реформа.