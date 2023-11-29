Министерство транспорта РФ предлагает оценить качество обслуживания на пассажирском транспорте в Нижнем Тагиле

Минтранс России запустил опрос об уровне качества общественного транспорта в российских городах, в том числе в Нижнем Тагиле. Респондентам предлагается оценить работу городского и пригородного общественного транспорта по 30 параметрам. В частности, россиян спрашивают, насколько они удовлетворены интервалом движения, скоростью поездки, качеством подвижного состава, чистотой в салоне автобуса или трамвая. Опрос проходит для замера исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Принять участие в исследовании можно по ссылке.