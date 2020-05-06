Министерство спорта запустило конкурс #яГоТОв для желающих сдать нормы ГТО онлайн и получить подарки

Министерство спорта России совместно с Федеральным оператором комплекса ГТО запустило конкурс #яГоТОв, который стартовал 1 мая. В течение месяца участники онлайн-марафона будут выкладывать видео с выполнением пяти базовых упражнений комплекса ГТО и получать призы от партнёров акции.

«Врачи в один голос говорят, что движение и физическая активность — главные помощники в борьбе с коронавирусом даже в условиях самоизоляции. Не обязательно быть спортсменом, чтобы тренироваться дома. Комплекс упражнений и желание — это всё, что требуется», — подчёркивает Одес Байсултанов, заместитель министра спорта РФ.

Участникам необходимо выполнить пять наиболее подходящих для домашних условий видов упражнений: 15 раз отжаться, сделать упражнение на пресс 15 раз, коснуться пола пальцами рук, 30 раз присесть и простоять в классической «планке» на локтях 30 секунд. Время выполнения каждого испытания — не более минуты.

Видео с упражнениями необходимо опубликовать в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram с хештегами #яГоТОв, #тренируйсядома, #спортнормажизни и 11-значным уникальным идентификационным номером участника комплекса ГТО (например, #20770000013). Также видеоролик должен быть непрерывным и длиться не более 4 минут.

Конкурс #яГоТОв продлится до 1 июня. Каждую неделю в прямом эфире сообщества «ВФСК ГТО» среди участников марафона будут разыгрывать портативную аудиоколонку «Яндекс.Станция» с умным помощником «Алиса», которая поможет подобрать музыку для занятий спортом, а также напомнить о запланированной тренировке. Всего будет разыграно 10 таких колонок. Также ценные призы предоставили сервисы электронных книг «ЛитРес» и MyBook. Совместно с Минспорта России компании подготовили подборку популярных книг о спорте и самосовершенствовании, которую получат в подарок все участники интернет-марафона.