Министерство просвещения планирует ужесточить правила усыновления в России

Минпросвещения предлагает сократить число одновременно усыновляемых детей в приёмной семье. Также в ведомстве планируют серьёзно ужесточить требования к будущим усыновителям, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения Ольгу Васильеву.

Васильева отметила, что сейчас по закону одна семья может усыновлять до восьми детей. По мнению министра, семья не может быть «как детский сад или семейный детский дом».

По информации Минпросвещения, в банке данных детей-сирот сейчас находится 48 тысяч анкет. Около 50 тысяч человек лишаются родительских прав ежегодно.

«Мы ужесточим подбор родителей, ужесточим очень здорово. Ужесточаются требования к кандидатам на высокое звание родителей. И ужесточаются требования к психологическому обследованию людей, которые хотят стать приёмными родителями», — сказала министр.

Вносимые предложения связаны с анализом случаев насилия и убийств детей в приёмных семьях. На вопрос о том, стоит ли разрешать усыновление детей людям с ВИЧ, Ольга Васильева ответила отрицательно. Вместе с тем в середине июня 2018 года Конституционный суд России признал незаконным запрет ВИЧ-положительным людям усыновлять детей. С жалобой в суд обратилась пара из Подмосковья, которой отказали в усыновлении ребёнка из-за того, что у женщины был ВИЧ-положительный статус.