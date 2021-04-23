Мини-лекции перед концертами и музыкальные каникулы готовит для слушателей Нижнетагильская филармония

Филармония Нижнего Тагила запускает сразу два новых просветительских проекта. Первый предназначен для взрослой публики, второй — для школьников, рассказала «Афише МС» художественный руководитель Нижнетагильской филармонии Ксения Шумакова.

Перед некоторыми концертами слушателям будут рассказывать о знаменитых и не очень композиторах. Чтобы получить много новой и интересной информации, нужно прийти за 45 минут до концерта и заранее зарегистрироваться по телефонам 8 (3435) 41-98-53 или 8 (922) 204-50-33. Лекции-предисловия проходят в камерном зале филармонии и бесплатны для слушателей.

«Два сезона мы проводили “Филармонические академии”, когда во время концерта мы рассказывали публике о прослушиваемых произведениях. Эту идею наш главный дирижёр Владимир Капкан подсмотрел в Парижской филармонии и привёз ноу-хау в Тагил. Мы были первыми в Свердловской области. Когда у нас появится возможность, мы продолжим этот проект. И поскольку многие вспоминают, спрашивают, мы решили проводить лекции-предисловия», — рассказала Ксения Шумакова.

Для школьников филармония готовит не менее интересный проект «Каникулы с филармонией». Ребята смогут познакомиться с музыкантами, прогуляются по всем залам и даже смогут попробовать поиграть на музыкальных инструментах.