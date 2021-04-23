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Мини-лекции перед концертами и музыкальные каникулы готовит для слушателей Нижнетагильская филармония

23.04.2021 15:45
Мини-лекции перед концертами и музыкальные каникулы готовит для слушателей Нижнетагильская филармония

Филармония Нижнего Тагила запускает сразу два новых просветительских проекта. Первый предназначен для взрослой публики, второй для школьников, рассказала «Афише МС» художественный руководитель Нижнетагильской филармонии Ксения Шумакова.

Перед некоторыми концертами слушателям будут рассказывать о знаменитых и не очень композиторах. Чтобы получить много новой и интересной информации, нужно прийти за 45 минут до концерта и заранее зарегистрироваться по телефонам 8 (3435) 41-98-53 или 8 (922) 204-50-33. Лекции-предисловия проходят в камерном зале филармонии и бесплатны для слушателей. 

«Два сезона мы проводили “Филармонические академии”, когда во время концерта мы рассказывали публике о прослушиваемых произведениях. Эту идею наш главный дирижёр Владимир Капкан подсмотрел в Парижской филармонии и привёз ноу-хау в Тагил. Мы были первыми в Свердловской области. Когда у нас появится возможность, мы продолжим этот проект. И поскольку многие вспоминают, спрашивают, мы решили проводить лекции-предисловия», — рассказала Ксения Шумакова. 

Для школьников филармония готовит не менее интересный проект «Каникулы с филармонией». Ребята смогут познакомиться с музыкантами, прогуляются по всем залам и даже смогут попробовать поиграть на музыкальных инструментах. 

 

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