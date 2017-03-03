Минфин вдвое сократит объёмы закупки валюты

Минфин с 6 марта по 7 апреля будет закупать валюту на 3,2 млрд рублей в день. Таким образом за месяц ведомство потратит на покупку валюты 70,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства, пишет РБК.

«При сохранении текущей конъюнктуры ожидается, что объём средств, направляемых на покупку валюты на внутреннем рынке, в последующие периоды будет выше», – отмечают в ведомстве.

Сокращение объёма закупки валюты связано тем, что фактически полученные доходы от продажи нефти и газа в феврале были ниже их оценки на 21,4 млрд рублей. При этом, по прогнозам, в марте нефтегазовые доходы должны составить на 91,9 млрд рублей больше по сравнению с суммой, заложенной в законе о бюджете.

Помимо этого, фактический курс доллара к рублю в феврале «сложился на более низком уровне по сравнению со среднемесячным значением января, использовавшимся для оценки», добавили в ведомстве.

После объявления Минфина рубль укрепился по отношению к доллару на 12 копеек.

Напомним, в конце января Минфин сообщил, что с февраля начнёт операции по продаже и покупке иностранной валюты. Покупка будет проводиться, если стоимость нефти марки Urals будет выше $40 за баррель. Объём покупки валюты будет определяться ежемесячно.

Reuters узнало, что в 2017 году Минфин планирует получить дополнительно 1,4 трлн рублей при стоимости нефти $50, а при цене $55 за баррель – 2 трлн рублей.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Reuters