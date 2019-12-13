Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании

Министерство финансов США исключило три российских юрлица из санкционных списков. Как пишет Meduza, речь идёт об ООО «ЦАО», ООО «Вертикаль» и ООО «Юником».

По данным издания, все они попали под санкции 5 декабря по причине связи с Денисом Гусевым, который, как предполагает американское казначейство, руководит хакерской группировкой Evil Corp.

На сайте Минфина не указана причина, почему компании исключили из санкционного списка, но, по версии СМИ, они изначально попали туда «по ошибке». Ещё три российские компании, попавшие в «чёрный список» 5 декабря, остались в нём. Как пишет Znak.com, это ООО «Бизнес-Столица», ООО «Оптима» и ООО «Трейд-Инвест».