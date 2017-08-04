Минфин разработал поправки к ОСАГО для защиты водителей

Министерство финансов РФ разработало план отказа от тарифного регулирования ОСАГО в рамках либерализации системы автострахования, сообщает «Коммерсантъ». Согласно проекту, Центробанк будет устанавливать только общие границы базового тарифа, а страховщик будет определять конкретное значение тарифа в зависимости от характеристик автомобиля. Компания сможет вводить ряд понижающих коэффициентов в зависимости от стиля езды клиента. Для этого страховщик сможет установить на автомобиль клиента устройство телематики.

«При этом министерство не отказалось от заявленной ранее идеи выпустить на рынок три вида полисов: с лимитами выплат 500 тысяч рублей по вреду жизни и здоровью и 400 тысяч рублей по имуществу (такие действуют сейчас), а также варианты с выплатами в 1 млн рублей по жизни и 1 млн рублей по имуществу и 2 млн рублей по жизни и 2 млн рублей по имуществу», – пишет издание.

Кроме того, Минфин предлагает разрешить водителям приобретать полис на срок больше года и запретить страховщику отказывать клиенту в заключении договора по выбранному им варианту или навязывать альтернативу.

Реформа, отмечают авторы проекта, направлена на «повышение качества удовлетворения потребностей страхователей» и «продолжение вектора перехода от жёсткого регулирования к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и неценовым факторам».

Агентство новостей «Между строк»