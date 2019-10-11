Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги

Минфин предложил запретить навязывание банками дополнительных услуг при получении потребительского кредита или займа за исключением случаев, когда требуется страховать предмет залога, пишет «Коммерсантъ».

В поправках закона, подготовленных ведомством, содержится пункт о возмещении заёмщику убытков, которые он понёс из-за нарушения его права на свободный выбор услуг, — возмещение составит двукратный объём стоимости услуг. Кроме того, при займах на срок более года ведомство предлагает запретить обязывать заёмщиков страховаться на весь срок кредитования «при условии единовременной уплаты страховых платежей».

Позицию поддерживает Центробанк — по его мнению, «такое регулирование позволит устранить имеющиеся сложности в правоприменительной практике». Кредитные организации подчёркивают, что от данной практики давно отошли.