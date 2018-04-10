Минфин предложил ускорить снижение порога беспошлинного ввоза интернет-покупок

Минфин предложил с 1 июля установить порог беспошлинного ввоза посылок в Россию на уровне 500 евро на одного человека в месяц, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Также с 1 января 2019 года предлагается снизить порог беспошлинного ввоза интернет-покупок до 200 евро на человека в месяц. Сейчас в России без уплаты пошлины можно приобрести покупки в интернете на сумму не более тысячи евро и общим весом не более 31 килограмм на человека в месяц, при превышении этого порога пошлина составит 30%.

Таможенным кодексом ЕАС предусмотрено более плавное снижение порогового значения беспошлинного ввоза товаров. В 2018 году его планировалось оставить на уровне 1000 евро, в 2019 году снизить до 500 евро, в 2020 году — до 200 евро.

В сентябре 2017 года правительство предложило снизить порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях с тысячи евро до 20 евро. По его оценкам, это позволит повысить доходы бюджета на 30 миллиардов рублей.

Порог беспошлинного ввоза товаров на территории Евразийского экономического союза совместно определяют страны ЕАЭС (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия).