Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на 2021 год

Министерство финансов России разработало проект постановления правительства, продлевающий программу льготной ипотеки до 31 декабря 2021 года, сообщается в опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов документе.

В том же проекте постановления предлагается увеличить более чем в три раза общую сумму кредитов, по которым банкам возместят недополученные доходы, — с 900 миллиардов до 2,8 триллиона рублей.

Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых запустили в России в апреле 2020 года, она распространяется на покупку жилья в новостройках. По первоначальному плану действие программы должно было завершиться 1 ноября 2020 года. Первоначально размер ипотеки ограничили 8 миллионами рублей для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 3 миллионами рублей для остальных регионов. Затем размер ипотеки для крупных городов, включая Москву, решили увеличить до 12 миллионов рублей, для остальных регионов — до 6 миллионов рублей.